Flinke ravage bij aanrijding hoek Houttuin- en Sumatraweg

Een Toyota Carina en Toyota Mark X zijn vannacht even na 01.00 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van de Houttuin- en Sumatraweg in Suriname.

De Mark X (links op de foto) knalde na de aanrijding tegen een bar en richtte een enorme ravage aan.

Een mede-inzittende van de Carina, een vrouw, raakte gewond en werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat de bestuurder van de Carina op de hoek geen voorrang heeft verleend, met de aanrijding als gevolg.

Beide zwaar beschadigde wagens zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.