Inbrekers halen woning overhoop: geld en sieraden buitgemaakt

In een woning aan de Santopolderweg in Suriname is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De indringers maakten 5.000 euro, 4.000 USD en 50.000 Surinaamse dollars buit. Daarnaast zijn ze ervandoor met sieraden van het gezin.



De redactie van Waterkant.Net sprak met één van de bewoners R.H., die aangaf dat hij rond 21.00u van huis vertrok. Op dat moment was niemand thuis. Toen hij rond 00.00u thuis kwam merkte hij dat het schuifraam openstond.

Hij vermoedde dat iets niet klopte. In de woning aangekomen trof hij alles ondersteboven aan. Alle slaapkamers en de woonkamer zijn overhoop gehaald.



De politie van Santodorp was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de indringers ontbreekt nog geen spoor.