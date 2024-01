Simons over kritiek op Abrahams: “Wat heeft men aan bewijs?”

NDP-topper Jenny Simons stelt dat er geen enkel bewijs is dat haar partijgenoot Ramon Abrahams zich behoorlijk met staatsmiddelen heeft verrijkt onder de regeerperiode van de NDP tussen 2010 en 2020.

“Wat heeft men aan bewijs? Zoekt de pg naar meneer Abrahams? Heeft hij één of ander zaak tegen hem? Abrahams heeft geen belangstelling voor functies in de overheid”, zei Simons in het programma Bakana Tori.

In de Surinaamse samenleving is er veel ruis rond de persoon Abrahams en zijn vermogen. Ook binnen de NDP, waar bepaalde leden en sympathisanten erin geloven dat zijn reputatie de partij veel schade kan toebrengen.

Abrahams werd gelijk na de verkiezingswinst in 2010 benoemd tot minister van Openbare Werken, maar werd in 2013 vanwege aanhoudende beschuldigingen over vermeende corruptieve handelingen ontslagen.

Onder andere werd hij ervan beschuldigd om zijn kantoor voor een absurd hoog te bedrag te laten verbouwen en ook zijn auto voor een hoog bedrag te laten pimpen. Er werd nooit echter een strafrechtelijk onderzoek tegen hem opgestart. Na zijn ontslag werd hij door Bouterse benoemd tot raadsadviseur.

Simons, oud-parlementsvoorzitter, voerde aan dat de NDP bezig is met een transitie waarbij de personen die al jaren actief zijn binnen de partij alles in orde maken om de partij richting de verkiezingen van 2025 gereed te maken. Er is hierbij ook een nieuwe generatie aan NDP’ers gekweekt die het roer op gegeven moment zullen moeten overnemen. Op basis hiervan denkt zij niet dat de kritiek op Abrahams van enige invloed zal zijn op het verkiezingsresultaat voor de paarse partij in 2025.

In December vorig jaar zei Patricia van Ommeren alias ‘Mama’ nog dat Abrahams de enige persoon is die het NDP-voorzitterschap van Desi Bouterse kan overnemen. Volgens de gettoleider heeft Abrahams ondanks verschillende beschuldigingen van vermeende corruptieve handelingen laten zien hoe hij zich al jaren inzet voor de paarse partij.

Simons stelt dat de partij echter nog niet zover is om een nieuwe voorzitter te kiezen, omdat er nog wordt uitgekeken naar wat er precies zal gebeuren met Bouterse, die momenteel onvindbaar is voor de Surinaamse justitiële autoriteiten. Vooralsnog is er een centraal verkiezingsorgaan en een dagelijks bestuur die voor de sturing van de partij zorgen.