Patricia van Ommeren: “Abrahams enige persoon die voorzitterschap NDP kan overnemen”

Patricia van Ommeren alias ‘Mama’, bekend in de Surinaamse samenleving als een diehard lid van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP), stelt dat Ramon Abrahams de enige persoon is die het NDP-voorzitterschap van Desi Bouterse kan overnemen.

Volgens de gettoleider heeft Abrahams ondanks verschillende beschuldigingen van vermeende corruptieve handelingen laten zien hoe hij zich al jaren inzet voor de paarse partij.

“Ifi wan sma kan hari en gi mi, dan na Abrahams. Omdat mi sabi dati Abrahams abi den kanalen. Abrahams abi a movement. Te Abrahams taki o du, dan du o du binnen wan seconde. Dan a heri Ocer e kenki dat na lek ini wan paleis i de”, zei Van Ommeren in een interview op Culturu tv.

Abrahams is als ex-minister van Openbare Werken tijdens de regering Bouterse 1 meerdere malen beschuldigd van grootschalige corruptie. Als coördinator van de NDP in Nickerie rond de vorige verkiezingsperiode heeft een ruzie tussen hem en partijtopper Rashied Doekhie ook ervoor gezorgd dat Doekhie niet meer op de kandidatenlijst is geplaatst. Het resultaat hiervan was dat de NDP slechts 1 zetels kreeg in het rijstdistrict.

Van Ommeren wuift deze kritiek op Abrahams af en stelt dat een vogel nooit zal zeggen dat zijn kooi stinkt. “Den man feni dati Abrahams fufuru moni. Sort fowru e taki dati en kooi en tingi? Alla fowru kooi en tingi. Mi wani si wan fowru san e sori mi dati en kooi ne tingi”, aldus de NDP’er.

Volgens Van Ommeren zijn alle ogen gericht op de toespraak van haar ‘basi’ Bouterse op 16 december en de uitspraak van het Hof van Justitie op 20 december. Daar riskeert Bouterse 20 jaar celstraf en gevangenneming voor zijn betrokkenheid in de 8 decembermoorden.

Welke uitspraak het ook wordt, de gettoleider doet een beroep aan alle NDP’ers om hun hoofd in balans te houden en geen chaos te creëren en mensen angst aan te jagen met bepaalde uitspraken. Alles moet overgelaten worden voor Bouterse en de instructies die hij gaat geven. “Un hori unu srefi en un denki fosi unu taki. Kow luku san den man o du tap 20 en kon arki san Basi o taki tap 16”, aldus de NDP’er.

Binnen de NDP zien veel partijleden eerder Jennifer Geerlings-Simons als de persoon die Bouterse zou kunnen opvolgen indien hij wordt veroordeeld of besluit een stop te zetten achter zijn politieke carrière. Ook Doekhie zei vorige maand dat in zo een geval alle NDP’ers de ondersteuning moeten geven aan Geerlings-Simons, zodat zij dan de nieuwe NDP-voorzitter kan worden en ook de nieuwe presidentskandidaat van de NDP. Ashwin Adhin, ook één van de ondervoorzitters, zei in oktober dat hij een nieuw NDP bij de komende verkiezingen wil zien om een boodschap van hoop en nieuw perspectief aan de kiezer te kunnen bieden.