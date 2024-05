Automobilist zonder rijbewijs aangehouden voor aanrijden bestuurder e-bike

Winston D. (33) die niet in het bezit is van een rijbewijs, heeft vanmorgen met een Toyota Crown een man op een e-bike aangereden op de kruising van de Indira Gandhiweg en Henriettesteeg in Suriname.

Het slachtoffer raakte gewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De automobilist werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen.