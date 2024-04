Simons: “Abrahams heeft geen enkele belangstelling voor geen enkele officiële functie”

Er hoeft volgens NDP-topper tevens oud-parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons geen enkel twijfel te zijn dat haar partijgenoot Ramon Abrahams voor een hoge functie zal gaan bij eventuele verkiezingswinst in 2025.

“Meneer Abrahams heeft ons steeds gezegd dat hij geen enkele belangstelling heeft voor geen enkele officiële functie”, zei Simons in het programma Bakana Tori.

Abrahams, die momenteel waarnemend voorzitter is van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP), is als ex-minister van Openbare Werken tijdens de regering Bouterse 1 beschuldigd van grootschalige corruptie. Veel personen zowel binnen als buiten de paarse partij zien hem daarom geen voorhoederol vervullen indien deze partij weer regeermacht krijgt.

Simons die het eerder opnam voor Abrahams voerde aan dat hij niet gekozen is als vervangend voorzitter, omdat hij reeds eerder voor de algemene leden vergadering van 23 maart optrad als waarnemend voorzitter bij afwezigheid van voorzitter Desi Bouterse.

“Hetzelfde bestuur is voor een tijd verlengd en meneer Abrahams is daarin de vervanger van de voorzitter“, aldus Simons.

De NDP-topper beweert verder dat de NDP zonder Bouterse, die momenteel voortvluchtig is, behoorlijk aan het groeien is. De partij zal een huis aan huis campagne voeren om dit aantal verder te laten groeien.