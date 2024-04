VIDEO: Winkels Langatabiki beroofd door gewapende bende

Nabij een goudmijn in Suriname hebben zes mannen met zware wapens afgelopen zondagmiddag twee winkels overvallen. Daarbij heeft een winkelier een barstwond opgelopen in het gelaat en het hoofd. Hij werd naar de medische zending verwezen voor verdere medische hulp.

In onderstaand filmpje dat via sociale media wordt gedeeld, is te zien dat mannen gewapend met zware automatische vuurwapens en vuistvuurwapens een van de winkels te Langatabiki in het district Sipaliwini binnen stormen.

Tijdens de beroving werden er intimidatie schoten gelost. Bij beide winkels werd een hoeveelheid ruw goud, grote geld bedragen in Surinaamse dollars en vreemde valuta, belkaarten en een mobiele telefoon buitgemaakt.

Na de beroving vluchten de mannen te voet het bos in met medeneming van de DRV box van het camerasysteem. De politie werd gewaarschuwd en ging ter plekke voor onderzoek. Er zijn een aantal hulzen ter plaatse aangetroffen en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden.

Het is vooralsnog onduidelijk of het om de zelfde groep gaat die in oktober en december van het vorig jaar een soortgelijke beroving pleegde in het district Brokopondo, waarbij zware automatische wapens werden gebruikt. Ook bij die beroving werden grote geldbedragen buitgemaakt.

Het Korps Politie Suriname liet eerder aan de media weten dat die verdachten reeds in beeld waren en dat het een kwestie van tijd was dat ze aangehouden zouden worden.

Drie maanden verder is echter nog niemand in de zaken van de twee zware beroving van Afobakadam en Atjoni aangehouden. Het onderzoek in beide zaken is nog in volle gang.