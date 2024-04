Cambiokoers US-dollar richting SRD 29 en euro SRD 30

De cambiokoersen in Suriname zijn dinsdag verder gedaald. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) verwacht dat de dalende trend van de wisselkoersen zal aanhouden. Het is nog steeds een beleidsuitgangspunt dat de wisselkoers tot stand komt op basis van vraag en aanbod op de valutamarkt. De CBvS constateert een tendens van dalende wisselkoersen, wat impliceert dat de SRD in waarde toeneemt ten opzichte van de US-dollar en de euro in vergelijking met de wisselkoersontwikkelingen in het eerste helft van 2023.

De US-dollar werd bij de cambio’s tussen de SRD 29,50 en 30 opgekocht en tussen de SRD 30,40 en 30,75 verkocht. Om US$ 10.000 en meer te kopen werd er een hogere koers gehanteerd.

Euro werd tussen de SRD 30,50 en 31 opgekocht en tussen de SRD 31,50 en 31,75 verkocht. Bij aankoop van 10.000 euro en meer werd ook een hogere koers gehanteerd.

De bankpapier koers bij de CBvS voor de US-dollar bedroeg dinsdag SRD 30,216 voor aankoop en SRD 31,108 voor verkoop. De euro aankoop was gesteld op SRD 32,589 en verkoop SRD 32,993.

Volgens de CBvS vertonen de contante en girale wisselkoersnoteringen op de valutamarkt sinds september 2023 een dalende trend. De afgelopen periode is een aanhoudende daling waar te nemen van de contante en de girale wisselkoersnoteringen. “Opmerkelijk is het afgenomen en te verwaarlozen verschil tussen de wisselkoersnoteringen van de Bank en de parallelmarkt voor vreemde valuta, sinds de tweede helft van 2023”. De CBvS verwacht dat deze neerwaartse wisselkoersontwikkelingen vooralsnog zullen aanhouden.

De redenen van de huidige wisselkoersdalingen kunnen volgens de CBvS globaal worden onderverdeeld in drie beïnvloedende factoren, namelijk macro-economische factoren, sectorspecifieke factoren en marktsentimenten.

– De macro-economische factoren hebben te maken met de dempende koerseffecten die uitgaan van het verkrappend monetair beleid alsook de fiscale discipline en de behoedzame voortzetting daarvan. Door de monetaire verkrapping is de rente bij de banken gestegen en is de groei van de kredietverlening afgenomen. De fiscale maatregelen, zoals de verhoging van de stroomtarieven, de inning van btw en subsidie-afbouw op nutsvoorzieningen, hebben geresulteerd in vraagbeheersende effecten in de economie. Bovendien heeft de hoge inflatie de afgelopen jaren de koopkracht van de bevolking sterk doen verminderen.

– De sectorspecifieke factoren die hebben bijgedragen aan de wisselkoersdalingen betreffen onder meer de afgenomen vraag naar vreemde valuta van met name de multinationale oliemaatschappijen als gevolg van de reeds ingelopen achterstallige betalingen aan hun moedermaatschappijen. Hierdoor is tussen US$ 10-15 miljoen vrijgekomen voor de overige vragers van vreemde valuta. Andere sectorspecifieke factoren behelzen onder meer de ruime vreemde valuta positie van banken die zij afstoten teneinde de koersverliezen als gevolg van de dalende wisselkoersen te mitigeren.

– De marktsentimenten kunnen worden beïnvloed door uitspraken en visies van vooraanstaande personen in de samenleving over valutamarkt-gerelateerde zaken en wakkeren handelingen aan die gebaseerd zijn op verwachtingen. Indien de verwachtingen worden waargemaakt kunnen de gevolgen aanhouden, maar bij het uitblijven van de verwachtingen kunnen de gevolgen kortstondig zijn.

De sentimenten van partijen op de valutamarkt zijn thans ingesteld op wisselkoersdalingen. Hierdoor nemen de vragers een afwachtende houding aan bij het kopen van vreemde valuta, waardoor een zichzelf vervullende voorspelling van koersdaling ontstaat.

Op de valutamarkt is de vraag naar US-dollar aan het afnemen mede onder invloed van de afgenomen vraag van voornamelijk de oliemaatschappijen en overige importeurs. Het totale verkoopvolume daalde van een piek ter omvang van US$ 78,8 miljoen in maart 2023 naar US$ 56,6 miljoen in maart 2024. Hierbij daalde de vraag van de oliemaatschappijen van een piek ter omvang van US$ 25,1 miljoen in februari 2023 naar US$ 8,2 miljoen in maart 2024. De vraag van de oliemaatschappijen is terug naar het niveau van vóór juli 2022, US$ 7-8 miljoen per maand.

De daling van de vraag naar vreemde valuta is structureel van aard en de CBvS verwacht geen noemenswaardige verandering hierin naar gelang het stringente en prudente monetaire en fiscale beleid worden voortgezet.