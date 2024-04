Succesvolle afsluiting ‘GCCA+ Fase 2 project’ met nadruk op klimaatbescherming

Het United Nations Development Programme (UNDP) heeft de afsluitingsceremonie georganiseerd voor het ‘GCCA+ support for Climate Change Adaptation in Suriname – Phase 2 project’. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Europese Unie (EU) en UNDP, gericht op de effecten van klimaatverandering.

In Suriname is GCCA+ actief in het ondersteunen van het beheer van watervoorraden en ecosystemen om de impact van klimaatverandering aan te pakken. Het tweedaagse evenement vindt plaats in de Royal Ballroom van hotel Torarica en ging van start op 29 april.

Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) benadrukte tijdens zijn toespraak het belang van het GCCA+ Suriname-project. Hij verwees naar een artikel van professor Sieuwnath Naipal uit 1998 waarin de hydroloog al had gewaarschuwd voor zeespiegelstijging, overstromingen, erosie en droogte. “Toen geloofde niemand het, maar na zoveel jaren ervaren we daadwerkelijk klimaatverandering”, aldus de bewindsman.

Dasai prees de inspanningen van GCCA+ Suriname in het beschermen van kustgebieden, landbouwgronden en zoetwatervoorraden.

Op de eerste dag stond het thema ‘Mangrove Ecosystems – The Untamed Cycle’ centraal. Diverse organisaties die betrokken zijn bij mangrove-monitoring in de districten Nickerie en Coronie waren aanwezig, waaronder het Center for Agricultural Research Suriname (CELOS), Nature Conservation Division (NCD), Inter American Institute for Cooperation (IICA) en Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

Ook de UNDP- Deputy Resident Representative, Berdi Berdiyev, minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en districtscommissaris Senrita Gobradhan van Nickerie waren deelgenoot van de activiteiten.

Het is cruciaal om jongeren vroeg te leren over klimaatvraagstukken omdat ze de toekomstige leiders zijn, betrokkenheid en actie bevorderen, educatieve waarde bieden, empowerment stimuleren en duurzame levensstijlen bevorderen. Diverse scholen waren daarom uitgenodigd voor een mini-expeditie, waarbij partners zoals het Rode Kruis, CELOS, Waterforum Suriname, Villa Sapakara, NCCR, en andere organisaties deelnamen.

Tijdens deze expeditie kregen studenten de kans om een mangrovetuin te verkennen en meer te leren over milieuthema’s door middel van spel en puzzels. De afsluitingsceremonie van het ‘GCCA+ Fase 2 project’ markeert een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van Suriname in de strijd tegen klimaatverandering en het behoud van waardevolle ecosystemen.