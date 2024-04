Braziliaan doodgeschoten bij roofoverval in Maripasoula

Een Braziliaan is in het weekend doodgeschoten bij een gewapende roofoverval in Maripasoula, Frans-Guyana. Zijn lichaam is maandagmiddag overgevlogen naar vliegveld Zorg en Hoop in Suriname.

Het lijk is vervolgens door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De familie zal het ontzielde lichaam van hun dierbare vanuit Suriname laten overvliegen naar Brazilië.

De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.