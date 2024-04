Jongeman die e-bike via fake Facebook account verkoopt verduistert voorschot

De politie in Suriname heeft de 18-jarige Jerome M. aangehouden voor oplichting c.q. verduistering. Middels een fake Facebook account benaderde hij mensen om een e-bike te kopen bij hem, die hij zou laten halen voor maar 7.000 Surinaamse dollars.

Een vrouw was geïnteresseerd en maakte een afspraak met Jerome, waarna hij tot aan huis bij haar ging. Ze betaalde hem 5.800 SRD als voorschot. Daarna hoorde ze echter niets meer van de jongeman.

Uiteindelijk stapte de vrouw naar de politie om aangifte te doen. ze wist zijn naam niet maar gaf wel het signalement van de verdachte door.

Na goed speurwerk kwam de politie erachter dat Jerome degene is, die de vrouw heeft opgelicht en werd hij door de politie van Flora aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de jongeman in verzekering gesteld.

De politie doet een beroep op slachtoffers om zich te melden en aangifte te doen indien ze ook benadeeld of opgelicht zijn door deze Jerome.