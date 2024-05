Auto’s belanden in trens na zware botsing Monplesairweg

Een Toyota Altezza en een Toyota Vanguard zijn vannacht iets voor 02.00 uur hard met elkaar in botsing gekomen aan de Monplesairweg in Suriname. Beide voertuigen zijn daarbij in de trens langs de weg beland.

De bestuurder van de Vanguard raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.