Meisje (15) maandag na school niet naar huis gekomen

Op het politiebureau Lelydorp is aangifte van vermissing gedaan van de 15-jarige Sarah Seesahai. Dit meldt de politie van Regio Midden Suriname vandaag.

Volgens de moeder die aangifte deed, is haar dochter in de ochtenduren van maandag 29 april uit huis vertrokken met de school als eindbestemming en is sindsdien niet teruggekeerd.

Signalement:

Etniciteit: hindoestaan

Haartype en kleur: lang, sluik en zwart

Lichaamslengte: 1.50m

Postuur: slank

Kleding/schoeisel: een blauwe schooluniform met een jeansbroek en zwarte gympies

Een ieder die informatie kan verschaffen met betrekking tot de verblijfplaats van de vermiste, mag bellen op het telefoonnummer van politiebureau Lelydorp op 366166 of op het politie alarmnummer 115.