Visser op tweede paasdag in diepte Coppenamerivier verdwenen

De 48-jarige visser C.D. is in de morgen van maandag 1 april 2024, tijdens het vissen op de Coppenamerivier nabij het dorp Loksi Bong, in de rivier gevallen en in de diepte verdwenen.

Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Calcutta deed na melding van het ongeval de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst is gebleken dat het slachtoffer samen met zijn vriend G.S. en twee andere mannen op een vissersboot was.

Op een gegeven moment merkte zijn vriend G.S. tijdens het uitzetten en gooien van de netten op, dat zijn vriend C.D. vermoedelijk stuiptrekkingen kreeg en in de rivier viel.

Hij gooide direct een anker met een dobber op de locatie waar het slachtoffer in de diepte verdween. Een zoekactie van de Surinaamse politie en de lokale gemeenschap heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.