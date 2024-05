Moeder vlucht met kinderen woning uit tijdens overval op klaarlichte dag

Een 37-jarige moeder en haar kinderen in Suriname kregen maandag de schrik van hun leven, toen een crimineel gewapend met een houwer plotseling in hun huis stond.



Vernomen wordt dat de moeder haar kinderen ’s middags van school had opgehaald. Rond 13.30u kwam ze thuis aan te Leiding 20. Ze parkeerde de auto en ging het huis binnen, waar op dat moment ook haar baby van zeven maanden en haar schoonmoeder een dutje deden.



Terwijl ze bezig was rijst voor haar kinderen van respectievelijk 9 en 10 jaar te scheppen, merkte haar oudste dochter op dat iemand bij het raam stond en naar binnen keek.



Toen de moeder besloot poolshoogte te nemen was een man, via de deur die open stond, het huis binnengekomen. Hij was gewapend met een houwer en pakte onder bedreiging de tas van de vrouw die ze op tafel had geplaatst.

Om de kinderen te beschermen en hulp te zoeken vluchtte de moeder met haar twee minderjarige dochters het huis uit. Ze zag dat er twee rovers buiten stonden, die na de daad het bosschage in zijn gerend.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. In de tas die de rovers hebben meegenomen zat 500 USD, 5.000 Surinaamse dollars, sieraden van haar baby, een gezondheidsbril en belangrijke documenten. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.