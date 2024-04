Man rijdt met bromfiets in op vriendin tijdens ruzie

Cheregee B. deed op zondag 24 maart aangifte op het politiebureau Paranam tegen haar vriend Gillmar A. die met zijn bromfiets op haar had ingereden tijdens een ruzie. De vrouw liep letsels op en moest medisch behandeld worden.

Gilmar die op de hoogte was dat hij gewenst was door het Korps Politie Suriname, wist op een of andere manier steeds te ontwijken aan zijn aanhouding.

De zaak werd overgedragen aan het politiebureau Rijsdijk en de verdachte werd aangezegd zich op 23 april op het bureau aan te melden, wat hij ook deed.

Na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de verdachte in verzekering gesteld.