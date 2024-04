Moeder, zes kinderen en visite in slaap overvallen

Een moeder met haar zes kinderen en twee familieleden die bij hen op visite waren, zijn afgelopen nacht rond 03.00u overvallen in hun woning aan de Mazhoera Hakstraat, een zijstraat van de Vierkinderenweg in Suriname.



In gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt de moeder (40) dat ze in diepe rust waren. Ze schrokken wakker nadat de achterdeur en het dievenijzer werden ingetrapt door vier mannen.

Ze maakten bijkans 4.000 Surinaamse dollars, een tablet, mobiele telefoons en een ring van één van de kinderen buit.

Na de daad verlieten de daders de plaats. Ze lieten de moeder en twee van haar kinderen van 3 en 6 jaar gekneveld achter.



De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders is nog geen spoor te bekennen.