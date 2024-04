Dief gewapend met vork steelt onderbroeken uit kledingwinkel

Een nog onbekende man heeft dinsdagmiddag een aantal onderbroeken weggenomen uit een kledingwinkel aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname. Hij bedreigde de winkelierster daarbij met een vork.



Vernomen wordt dat de dader gekleed was in een wit shirt en witte driekwart broek. Hij was de winkel binnen gelopen en had de onderbroeken gepakt. Hierna liep hij weg zonder de spullen bij de kassa af te rekenen.

De winkelierster zag dit gebeuren en probeerde de man tegen te houden. Op dat moment haalde hij een vork tevoorschijn en bedreigde de vrouw hiermee. Hierna rende hij hard de winkel uit.



De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige dief.