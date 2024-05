Chivv geeft zaterdag 1 juni uniek concert in Suriname

Na een uitverkocht concert twee maanden geleden in Paradiso Amsterdam, gaat Chivv volgende maand iets bijzonders doen. Op zaterdag 1 juni is de bekende artiest namelijk eenmalig te zien tijdens een uniek concert in Suriname!

Ja je leest het goed: Chivv in concert op zaterdag 1 juni 2024 van 22.00u – 04.00u in Zenaida te Paramaribo.

Het wordt een speciaal event waarbij naast Chivv ondermeer ook Diquenza, Kappalani, Jackson Blai, Lil Young en Lonewalker van de partij zijn.

Deze line-up mag je zeker niet missen, dus regel je kaarten vandaag nog bij Bori Tori, D&F, Combé Cellshop of Compa.

De 29-jarige Chyvon Pala, beter bekend onder zijn artiestennaam Chivv, is geen onbekende in de Nederlands scene en al vanaf 2010 actief. Hij is onder andere bekend van de nummer één hits: Ja!, Beetje moe, HUTS en Ewa ewa.