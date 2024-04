Stille loop ter nagedachtenis van 38-jarig slachtoffer roofmoord

Familie, vrienden, buurtbewoners en overige belangstellenden hebben dinsdag 23 april meegedaan aan een stille loop, ter nagedachtenis van de 38-jarige Riaaz Kadir. Hij kwam op vrijdag 19 april bij een roofoverval in zijn woning aan de Pierpontweg te overlijden.

Riaaz is een van de vele slachtoffers van roofmoord in een periode waarbij er sprake is van een stijgende trend van beroving met geweld in Suriname. De roofmoord werd gepleegd door twee mannen die de woning binnendrongen. De moeder van Riaaz werd overrompeld door de mannen en zag kans te roepen om hulp. Riaaz die met zijn gezin thuis was ging op het gegil af en raakte in een worsteling met de mannen waarbij hij met een mes in zijn rug werd gestoken.

De stille loop met een totale afstand van 3.12 km, die dinsdagmiddag tegen 17.00u plaatsvond, werd georganiseerd door vrienden en buurtbewoners van het slachtoffer. Hiermee vragen zij aandacht voor de verruwde criminaliteit.

“Wij kunnen zulke brute moorden niet blijven accepteren” aldus een zin uit de oproep die op 21 april op sociale media werd geplaatst. De verzamelplek was bij de OS Dijkveld aan de Pierpontweg. Vandaar uit werd richting de Sir Winston Churchillweg gelopen, vervolgens linksaf richting de Bosch Reitzweg, daarna linksaf in de Martin Luther Kingweg en terug in de Pierpontweg, met als eindbestemming het woonadres van de overledene.

Daar werden bloemen en kaarsen door de aanwezige vrienden, buurtbewoners en familieleden gelegd onder een boom (foto), waar Riaaz gewend was te zitten. De opkomst was vrij groot en de deelnemers werden begeleid door 11 buurtmanagers van de verschillende ressorten van Paramaribo, Wanica en Commewijne.

De verdachten van de moord op Riaaz zijn nog voortvluchtig. Aan hun opsporing en aanhouding wordt gewerkt volgens de Surinaamse politie. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.