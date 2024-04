Rapper KM vast voor oude zaak: uitverkochte clubtour verplaatst

Rapper Kaene Marica, beter bekend onder zijn artiestennaam KM, heeft dinsdag laten weten dat hij zijn uitverkochte clubtour moet verplaatsen.

De 26-jarige rapper vooral bekend als lid van SFB, is afgelopen vrijdag aangehouden en zit momenteel vast in verband met een oude zaak. KM maakte het nieuws zelf bekend via Instagram, waar hij schreef:

“Met pijn in m’n hart ben ik gedwongen mijn volledig uitverkochte tour te verplaatsen. Ik baal hier enorm van. Vooral omdat ik het gevoel heb dat ik jullie allemaal teleurstel. Ik heb keihard gewerkt aan deze solo tour en wilde hier iets heel bijzonders van maken.”

Het is niet duidelijk om welke zaak het gaat. KM werd eerder in Suriname aangehouden. In 2021 werd hij in Nederland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel.