Rapper KM (SFB) vast wegens recordvangst van 270 kg cocaïne

De Haagse rapper KM die vooral bekend werd als lid van de formatie Strictly Family Business (SFB) zit al een tijdje vast op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Op 3 september werd in Ypenburg 270 kilo cocaïne onderschept en justitie vindt dat er serieuze aanwijzingen zijn dat KM (echte naam Kaene) daarbij betrokken was.

In de nacht van 2 op 3 september werd melding gemaakt van mannen die sporttassen uit een busje haalden. Agenten vonden in het voertuig tassen vol met blokken cocaïne. De mannen waren toen al verdwenen, maar KM werd op basis van camerabeelden later aangehouden, meldt het AD.

Hijzelf ontkent stellig: “Ik kan keihard aantonen dat ik die avond keihard aan het werk was in de studio’, zei de muzikant afgelopen maandag tijdens een zitting. Zijn advocaat verzocht maandag tot vrijlating: de artiest wil graag verder met zijn muziekcarrière, en volgens de advocaat is er geen bewijs tegen KM.

De officier van justitie verzette zich fel tegen de vrijlating, de rechtbank meent dat er genoeg aanwijzingen zijn dat de muzikant in de drugshandel zat, dus voorlopig blijft hij vastzitten.

KM kwam eerder uitgebreid in de Surinaamse media omdat hij en twee anderen anderen van de groep SFB vanaf december 2018 maanden in de cel in Suriname zaten. Dit omdat ze te zien waren in een filmpje waarin ze seks hadden met een meisje van vijftien. Die sekstape was via sociale media verspreid.