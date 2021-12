Autobestuurder dodelijke aanrijding niet in bezit van rijbewijs

De autobestuurder (20) die vandaag betrokken was bij een dodelijke aanrijding aan de Verlengde Frederikshoopweg is in verzekering gesteld omdat hij niet in het bezit is van een rijbewijs.

Hij kwam in botsing met een achttienjarige NATIN-student die een bromfiets bestuurde. De scholier is ter plekke overleden. De auto als de bromfiets was in de trens langs de weg beland. De bromfiets is total loss. Delen zijn her en der gevlogen.

De auto en de bromfiets reden in de richting van de Mawakaboweg. De bromfietser, die voorin reed, keerde vermoedelijk op de weg en kwam in botsing met de auto die waarschijnlijk met hoge snelheid kwam aangereden.

Het onderzoek van de aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden-Suriname.