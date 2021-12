Aanrijding met dodelijk afloop in Wanica

Het verkeer in Suriname heeft zojuist weer een dodelijk slachtoffer geëist. Een scooterrijder is overleden bij een aanrijding met een auto aan de Verlengde Frederikshoopweg nabij de Mawakaboweg.

De auto als de scooterrijder zijn in de trens langs de weg beland. De scooter is total loss. Delen zijn her en der gevlogen.

Op het moment van schrijven zijn manschappen van het Korps Brandweer Suriname bezig het slachtoffer uit de trens te halen.

De oorzaak is nog onbekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.