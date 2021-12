Man die oudere helpt met posten doos vast wegens drugssmokkel

Een man die op 2 november jongstleden door de Narcotica Brigade in Suriname werd aangehouden voor smokkel van drugs, zit nog steeds ten onrechte vast. Dat heeft zijn advocaat vandaag aan de redactie laten weten.

De verdachte A.H. werd die dag aangehouden, omdat hij een oude onbekende manspersoon, die een postpakket wilde verzenden, had geholpen. Volgens H. kon de oude man die uit het binnenland kwam geen Nederlands praten en moeilijk uit zijn woorden komen in het Surinaams.

In eerste instantie weigerde H. om zijn medewerking te verlenen. Na aandringen en bedelen van de oude man, heeft H. toch zijn medewerking verleend, onder de voorwaarde dat hij alles zou controleren en onderzoeken. Het bleek te gaan om gezouten en warme vis uit het binnenland, waarin drugs bleken te zitten.

Het gaat in deze om een hoeveelheid drugs, 65 gram vermoedelijk cocaïne, welke verborgen was in die warme vis. “Vermeldenswaard is dat in het politie dossier geen scheikundig proces verbaal aanwezig was, waaruit zou moeten blijken dat de vermoedelijk in beslag genomen drugs, cocaïne is”, aldus de raadsman.

De advocaat zegt verder dat de controle en het bezichtigen van het postpakket door H., plaatsvond voor de balie van het postpakketten bedrijf en dat al deze handelingen via de bedrijfscamera werden gevolgd. Tot op heden kan de bezitter van het postpakket, de genoemde manspersoon uit het binnenland, niet door politie worden opgespoord, aangehouden en verhoord, buiten de schuld van verdachte Hoefdraad.

Door zijn raadsman, advocaat Edward Redjopawiro is een verzoekschrift krachtens art. 54 a Wetboek Strafvordering, ingediend bij de Rechter Commissaris, om zijn bewaring op te schorten en of hem in afwachting van het verdere onderzoek in vrijheid te stellen.

Dit verzoek van advocaat Redjopawiro werd door de Rechter Commissaris afgewezen. Verdachte A.H. die werd aangehouden wegens het overtreden van de wet Verdovende Middelen blijft aangehouden.