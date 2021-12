OW haalt achterstanden kledingtoelages en benoemingen na 20 jaren in

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in de loop der jaren getracht verscheidene zaken op orde te stellen. Er is keihard gewerkt aan de uitbetaling van kledingtoelages aan nieuw aangetrokken personeel van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Bijkans 830 personeelsleden in verschillende functies, evenals onderhoudsmedewerkers, schoonmaaksters, voorlieden en andere technische werknemers zijn hierdoor opgelucht.

Vanaf de indiensttreding van deze medewerkers in 2019 zijn zij niet in aanmerking gekomen voor de kledingtoelage. Het gaat om een vergoeding van SRD 550 per functionaris op jaarbasis. Met het inlopen van deze achterstand welke gaat over de dienstjaren 2019, 2020 en 2021 heeft OW-minister Riad Nurmohamed invulling gegeven aan de gemaakte afspraken met de bond (ABPM).

Aansluitend wordt door het ministerie van Openbare Werken benadrukt dat door het beleid met betrekking tot benoemingen en bevorderingen transparant te maken eveneens is gebleken dat zeker het veldpersoneel in de afgelopen 20 jaren niet in aanmerking is gekomen voor een bevordering. Ook hier is een inhaalslag gepleegd, in het bijzonder voor de personeelsleden die binnen 2 jaren met pensioen gaan.