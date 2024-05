Panka verwacht dat NDP en NPS meeste kansen maken in 2025

Partijen die het karakter hebben dat ze alle bevolkingsgroepen in zich herbergen, zullen de meeste kansen hebben bij de verkiezingen in Suriname op 25 mei 2025. Tot deze conclusie komt NDP- woordvoerder Ricardo Panka.

In een interview op D-TV voerde Panka aan dat er slechts twee politieke partijen zijn die aan deze voorwaarden voldoen, namelijk de NDP en NPS.

“Het zijn niet veel. Ik denk de NPS en NDP alleen. Die frambo van de NPS was teruggebracht naar een kaarsvlam. Maar den man poti wan pikinso drei udu”, benadrukte Panka. Hij voegde eraan toe dat alhoewel er een zekere mate van groei te merken is bij de groene partij, dit een schijn is.

“Want het volk is niet vergeten dat het de NPS is die deze regering aan de macht heeft geholpen. Den dyompo kmopo, maar het volk vergeet niet dat zij ook medeplichtig zijn aan de huidige situatie. De oud-voorzitter van de NPS, de oud-president heeft zelf in de NPS gezegd dat unu musu ondersteun a president disi. En de mensen hebben gehoor gegeven aan zijn oproep. Totdat den man skopu den man puru gwa doro.

Als je visie hebt, dan zou je moeten hebben geweten dat met de VHP het nergens zou kunnen”, aldus Panka die beweert dat de NPS niet zelf uit de coalitie in 2023 is gestapt, maar eruit is geschopt.