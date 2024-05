Bewoner schiet gericht op rovers bij overal in woning

Twee criminelen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.30u een gewapende roofoverval gepleegd in een woning van een gezin aan de Kwattaweg in Suriname. Daarbij heeft een van de slachtoffers gericht geschoten op de daders.



De zoon zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat het gezin in diepe rust was, toen hij zijn vader plotseling hoorde schreeuwen. Hij kwam van zijn slaapkamer naar buiten en zag twee mannen gekleed in het zwart met bivakmutsen op, van wie één gewapend was met een vuistvuurwapen.



Onder bedreiging maakten de daders 25.000 Surinaamse dollars, 100 US dollars en sieraden van de hoofdbewoner buit. Ook van de zoon werd een onbekend geldbedrag meegenomen.

Terwijl de daders bezig waren met de zoon, zag de hoofdbewoner kans om op de indringers te schieten met een gedekt jachtgeweer, waarna ze op de vlucht sloegen.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Daaruit is naar voren gekomen dat de daders de woning hebben betreden door het schuifraam van de woonkamer te forceren.

In de woning van de aangever stuitte de politie op bloedsporen op de ijskast, het tafelkleed en op de tegel van de woonkamer. Het vermoeden bestaat dat de verdachten geraakt zijn.

Vader en zoon hebben slagen moeten incasseren. Ze zijn verwezen naar de dokter daar ze van pijn klaagden. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.