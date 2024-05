Van Samson: “EBS-directeur moet nog 599 personeelsleden ontslaan”

VHP-parlementariër Cedric van Samson kan zich niet voorstellen dat ondanks een rechterlijk vonnis, de personeelsbond bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS/OWOS) de werkzaamheden nog steeds niet heeft hervat.

“Dit maak ik voor het eerst mee. Wanneer een zaak is aangebracht bij de rechter, dan is het algemeen gebruik bij mensen met norm en beschaving dat je je dient neer te leggen bij het besluit van de rechter. En wanneer je het niet eens bent met het besluit van de rechter, dan zijn er nog genoeg rechtsmiddelen om aan te wenden om jouw rechtsgevoel te beleven. Wanneer de rechter heeft gezegd: je dient het werk te hervatten, dan dien jij het werk te hervatten. Maar yu na maffia, yu na gangster. Ie ne spang nanga san a rechter taki”, stelt de VHP’er.

Met het feit dat de OWOS nalaat om het vonnis van de kortgeding rechter uit te voeren, vraagt de parlementariër zich af waarom zij dan overal petities indient als zij niet eens luistert naar één van die poten in die democratie, namelijk rechtspraak. Erger nog is er een foefje bedacht om zogenaamd in vergadering te blijven.

“Ga je in vergadering blijven van nu tot en met december? Wat zegt dat van jouw verantwoordelijkheid? Een vakbond is een ontwikkelingspartner. Je bent er om ervoor te zorgen dat het maximale eruit gehaald wordt onder de beste condities voor jouw werknemers. Dat is de primaire taak van een vakbond”, aldus de Surinaamse politicus.

Volgens Van Samson is er een mediabericht in 2017 verschenen waarin bekend werd dat de NV EBS een overschot heeft aan 600 personeelsleden. Als het aan hem ligt, zouden er daarom na Marciano Hellings nog 599 personeelsleden worden ontslaan om het bedrijf goed te laten draaien.

“Dan hoeft men naar geen enkele Prado te kijken. Dat wil zeggen dat niet de Staat, maar het personeel van EBS benadeeld deze Surinaamse samenleving elke maand. Weet die werknemer van EBS dat wel? Volgens mij moet ik dan boos worden op die directeur van EBS, want dan moet hij nog 599 ontslaan om het bedrijf goed te laten draaien. Laten we de tering naar de nering zetten.

Men hoeft me niets in dank af te nemen. In dit land moeten we weten: wanneer we willen praten, moeten we goed om ons heen kijken. Je moet niet in een glazen huis willen wonen en met stenen willen gooien. Wanneer je op wilt komen voor wat goed is voor het volk: verbeter de wereld en kijk eerst naar jezelf en je organisatie”, aldus Van Samson.

Ook EBS-directeur Leo Brunswijk gaat volgens de VHP’er niet schotvrij in deze zaak. “Laten we het doorlichtingsrapport zien. Wat is veranderd? Betaalt de Surinamer nog steeds voor inefficiëntie? Wanneer je vindt dat er geld gebruikt wordt voor Prado’s moet je eerst kijken waarvoor de gebruiker betaald. Als we betalen voor inefficiëntie dan moet je eerst de hand in eigen boezem steken om te zeggen: Laten we dat bedrijf beter laten functioneren”, aldus de politicus.