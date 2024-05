President Santokhi: “Daling te merken in criminaliteitscijfers”

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat operatie Zero Tolerance, die door de veiligheidsinstituten in Suriname uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen, vruchten afwerpt. Op basis van de gepresenteerde cijfers door de Nationale Veiligheidscommissie, is er volgens hem een daling te merken in de criminaliteitscijfers.

De commissie heeft mij op vrijdag 17 mei een update gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de veiligheid in het land. Zij presenteerde de statistieken van de afgelopen twee weken.

Sinds de operatie Zero Tolerence zijn er al 227 road blocks gehouden, waarbij er in totaal 30.000 boetes zijn uitgeschreven. Twee weken geleden waren er 153 aanhoudingen. Dit aantal is heden opgelopen naar 308, waarvan 144 personen zijn heengezonden.

De analyses van het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van het vorig jaar wijzen uit dat er een daling is te merken van bijkans 10 tot 20% in gekwalificeerde diefstallen, m.n. inbraken, terwijl er bij berovingen een stijging van 6,8% is genoteerd. In het eerste kwartaal waren er 156 berovingen.

De levensberovingen en su√Įcidegevallen dalen, maar de verkeersdoden stijgen met 20%. Hiernaast zijn er aanhoudingen geweest en inbeslagnames van diverse drugssoorten. Er zijn opmerkelijk minder vuurwapens in beslag genomen dan het vorig jaar.

Santokhi: “Ik merk op dat de impact van de operatie zichtbaar is met de daling van gekwalificeerde misdrijven. Ik kan op basis van de gepresenteerde cijfers nog geen conclusie trekken over de resultaten van de actie, maar ik mag wel voorzichtig concluderen dat de criminele wereld de kat uit boom kijkt. Zij zijn nog actief in onze samenleving.

Aan de veiligheidsdiensten heb ik gevraagd om nog harder tegenaan te gaan om deze actieve dadersgroepen op te sporen en aan te houden. Op basis van de huidige evaluatie heb ik een bijstelling naar een dadersgericht handelen voorgesteld.

Ik reken erop dat op basis van inlichtingen en opsporingsmethoden van de veiligheidsinstituten alle daders opgepakt worden”.