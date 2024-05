Onderzoek naar mishandeling leerlingen lagere school door politie

De afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ) is gestart met een onderzoek in een zaak, waarbij leerlingen van een lagere school in het ressort Santo Dorp vermoedelijk door politieambtenaren zijn mishandeld.

Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

“De korpsleiding wacht het resultaat af en indien bedoelde politieambtenaren zich hieraan schuldig hebben gemaakt, zal de korpsleiding niet schromen de gepaste disciplinaire maatregelen tegen deze politieambtenaren te treffen” aldus de Surinaamse politie op haar website.