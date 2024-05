Man zwaargewond na val met bromfiets

Een man op een bromfiets is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt, nadat hij ten val kwam aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Het vermoedelijk eenzijdig verkeersongeval vond plaats rond 02.30u ter hoogte van H.J. De Vries.

De Surinaamse politie kreeg de melding binnen en ging naar bovengenoemde locatie voor onderzoek. De bromfietser werd daar op het rijwielpad aangetroffen (foto) en was niet aanspreekbaar.

Hij bleek zwaargewond te zijn en is met een ingeschakelde ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie van Latour heeft de zaak in verder onderzoek