Voor onbepaalde periode geen papieren versie Times of Suriname

De Surinaamse krant Times of Suriname zal vanaf vandaag voor een onbepaalde periode niet meer gedrukt worden. Het dagblad zal wel nog steeds dagelijks in digitale versie worden uitgebracht en alle laatste nieuws en updates zullen te volgen zijn via de website en Facebookpagina.

De redactie meldt dat de krant voorlopig niet gedrukt zal worden vanwege redenen buiten haar invloedsfeer.

“Aan onze trouwe lezers willen wij onze welgemeende excuses aanbieden voor het feit dat u op deze abrupte wijze voor onbepaalde periode niet elke dag meer zult kunnen beschikken over een geprinte versie van de krant”, zegt de redactie.

Times of Suriname werkt eraan om binnen korte tijd weer over de papieren versie van de krant te kunnen beschikken.