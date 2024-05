Jogi daagt Bouva uit om dubbel salaris per direct stop te laten zetten

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) een oproep aan NDP-parlementariër Melvin Bouva gedaan om per direct zijn dubbel salaris stop te laten zetten, indien hij het werkelijk meent met het lot van Suriname.

Hetzelfde geldt volgens hem ook voor andere parlementariërs van de oppositie die steeds met populistische uitspraken komen maar toch zonder extra arbeid meerdere salarissen ontvangen van overheidsinstanties.

Dit gebeurde tijdens de debatten over de wetten die de financiële voorzieningen van de drie staatsmachten moeten synchroniseren.

“Al de awari domri’s die zogenaamd pleiten voor anderen. Laat Bouva zijn dubbel salaris stopzetten vandaag. Laat hij zijn ontslag indienen. Is het waar of niet waar dat meneer Bouva werkzaam is op een ministerie, niet naar het werk gaat en salaris ontvangt?”, zei de VHP’er.

Bouva merkte op geen dubbel salaris te hebben en kaatste de bal terug naar Jogi die naar zijn zeggen ondanks herhaaldelijke oproepen nog steeds weigert de vele gronden die hij heeft gehad, terug te geven aan de Surinaamse Staat.

“Mijn dubbele salarissen welke ik niet heb. Want we werken en we zijn beschikbaar. Anders dan meneer Jogi en anderen hier. Toen we hier spraken over grondconversie hebben we herhaaldelijk aan het lid Jogi gevraagd om zijn gronden in te dienen en hij heeft het niet gedaan. Toen we spraken over onderwijs, hebben we ook gevraagd om die onderwijswoning die voor jarenlang bezet was in te dienen. Het is niet gebeurd”, aldus Bouva.