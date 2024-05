‘Stoere’ scholieren blijken criminelen te zijn; beroven man en vrouw op straat

De ‘stoere’ scholieren in Suriname die onlangs met zwaaiende wapens in een filmpje op sociale media te zien waren en door de politie na een flinke reprimande waren heengezonden, blijken criminelen te zijn.

Vijf jongens van de groep hebben vrijdagavond een man en vrouw beroofd van hun zaktelefoons aan de Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het MI-Gliss kantoor.

Twee van de verdachten E.G. (22) wonende in de omgeving van de Arabistraat en J.G. (15) die woonachtig is in de omgeving van de Loorstraat, zijn omstreeks 20.35 uur door een gemengde surveillance eenheid onder aansturing van de coördinator ‘Operatie Zero Tolerance’, kort na een beroving aangehouden.

De twee verdachten zijn ter voorgeleiding aan een hulpofficier van Justitie overgebracht naar het politiebureau Nieuwe Haven.

Het Regio Bijstand Team Paramaribo verleent assistentie bij de opsporing van de overige verdachten, meldt het Korps Politie Suriname.