Drie tieners aangehouden na diefstal op de Centrale Markt

Op de Centrale Markt in Suriname hebben drie jongens vrijdag een diefstal gepleegd. Twee van de jeugdigen werden snel door alerte marktventers aangehouden, terwijl de derde kans zag te vluchten.

De benadeelde is een 32-jarige ondernemer die vrijdagochtend bezig was zijn stand schoon te maken, toen de tieners op een bepaald moment een tas inhoudende een geldbedrag in Surinaamse dollars, een autosleutel en persoonlijke spullen uit zijn stand wegnamen.

Na de diefstal namen de jongens de benen waarbij ze achternagezeten werden door de ondernemer. Tijdens de vluchtpoging werd de ondernemer bedreigd en aangegeven hen niet te achtervolgen.

Alerte marktventers die op het hulpgeroep van de benadeelde afgingen, konden de 14-jarige Sjecour L. en 12-jarige Efraïm A. aanhouden.

De politie van Centrum werd van de diefstal op de hoogte gesteld en ging ter plaatse voor onderzoek. De twee jeugdige verdachten werden aan de agenten overgedragen en afgevoerd naar het bureau ter voorgeleiding.

Gaande het onderzoek werd de derde verdachte Claudio W. (17) aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo.

Alle drie verdachten zijn in belang van het onderzoek na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.