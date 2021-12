Tyrone Spong maakt MMA rentree in januari

De Surinaams-Nederlands bokser en kickbokser Tyrone Spong maakt in januari na 8 acht jaar zijn Mixed Martial Arts (MMA) rentree. De 36-jarige in Suriname geboren Spong neemt het op 28 januari 2022 in Miami op tegen de Braziliaan Antônio Silva (42).

Dit zal gebeuren tijdens het debuut van Eagle FC in de Verenigde Staten. Eagle FC is de vechtsportorganisatie van voormalige UFC-lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov en de komende editie vindt plaats in de nieuw gebouwde FLX Arena.

Tyrone ‘King of the Ring’ Spong die in Florida woont, heeft voor het laatst een MMA-gevecht gevoerd in augustus 2013 en wel tegen Angel DeAnda. Hij won door middel van een unanieme jurybeslissing.

Een jaar later brak hij zijn been in een wedstrijd tegen Gokhan Saki tijdens Glory 15 in Istanbul en stond lange tijd aan de zijlijn. In 2018 brak Spong zijn hand in de eerste ronde van het gevecht tegen Ytalo Perea uit Ecuador, maar won desondanks de wedstrijd in Suriname.

Antônio ‘Bigfoot’ Silva die in 2017 tekende bij UFC verloor in dat jaar tegen Glory-kampioen Rico Verhoeven op Glory 46 op 14 oktober 2017 in Guangzhou, China. Hij verloor zijn laatste gevecht van Gabriel Gonzaga, bij Bare Knuckle FC.

Silva zou in november 2019 vechten in Nieuw-Zeeland. Het gevecht werd geannuleerd vanwege de terugtrekking van Silva, die niet medisch in orde was, nadat hij een nederlaag had geleden door knock-out in zijn vorige gevecht.