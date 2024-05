Man steekt zwager neer en slaat op de vlucht

Bij een woning te Land van Dijk in het politie ressort van Nieuwe Haven, heeft zich zaterdagochtend een steekpartij voorgedaan. Een 41-jarige man werd met een steekverwonding aan zijn rug door een ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd, terwijl de verdachte na de steekpartij op de vlucht sloeg.

De verdachte ene Ron G. (23) raakte zaterdagochtend verwikkeld in een woordenwisseling met zijn moeder. Het latere slachtoffer Carlos A., zijnde de zwager van Ron, kwam uit zijn slaapkamer om te vragen wat er aan de hand was.

Ron gooide bij die gelegenheid een voorwerp in de richting van zijn zwager. Carlos kon voorkomen dat het voorwerp hem raakte en werd gelijk getrapt door Ron waardoor hij kwam te vallen. Ron pakte vervolgens een scherp voorwerp uit zijn tas en bracht zijn zwager een steekverwonding in zijn rug toe.

Na het strafbare feit nam Ron de benen. De politie van bureau Nieuwe Haven kreeg de melding van de steekpartij en ging ter plaatse voor onderzoek. Er werd een ambulance ingeschakeld die Carlos voor verdere verpleging naar het ziekenhuis afvoerde.

Zaterdagmiddag werd Ron na goed speurwerk van de Intel unit van RBTP in beeld gebracht en aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo. De verdachte werd ter voorgeleiding overgedragen aan bureau Nieuwe Haven die de zaak in verder onderzoek heeft.

Ron is na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier in afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.