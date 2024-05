100 jaar voor Louisa Soerokarijo van Saramacca

Louisa Asirah Soerokarijo heeft op zondag 5 mei haar honderdste geboortedag herdacht in Saramacca. Dit heuglijk feit is niet onopgemerkt voorbij gegaan, want de jarige kreeg zaterdag bezoek van districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga die de regering van Suriname vertegenwoordigde.

De dc heeft mede namens president Chandrikapersad Santokhi en first lady Melissa Santokhi-Seenacherry de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe overhandigd aan de jarige.

Soerokarijo werd geboren op 5 mei 1924 in het district Saramacca en is opgegroeid op plantage Volharding en Blijdschap langs de linkeroever van de Saramaccarivier. Zij komt uit een gezin van drie kinderen, van wie zij het tweede kind is.

Vanwege de omstandigheden thuis mocht zij de school niet bezoeken. Haar hobby’s zijn: zwemmen en koken, waaronder ook op feestjes koken wat rewang wordt genoemd in het Javaans. Op latere leeftijd heeft zij koken tot haar werk gemaakt.

Soerokarijo trad op 13-jarige leeftijd in het huwelijk met haar nu overleden echtgenoot Pawiroredjo Pomo, die afkomstig was uit Indonesië. Zij is nu al 53 jaren weduwe.

Verder is zij ook nog werkzaam geweest bij een Chineze restaurant in Paramaribo en was ook ‘djodie’ op Javaanse feestjes, hetgeen betekent dat zij verantwoordelijk was voor al het eten dat gekookt werd.

Uit haar huwelijk zijn er geen kinderen geboren. Zij heeft wel een stiefdochter en drie pleegkinderen. Thans is de familie uitgebreid met 18 kleinkinderen. Ze rekent de kinderen en kleinkinderen van haar overleden zus als haar eigen kinderen.

Een hoogtepunt in haar leven is dat ze trots mag zijn dat zij als vrouw door hardwerken een eigen huis heeft kunnen bouwen en dat ze al haar kinderen en kleinkinderen groot heeft kunnen brengen. Een dieptepunt in haar leven is dat ze ooit een miskraam heeft gekregen.

Haar gezondheid is stabiel en haar wens is dat al haar kinderen, kleinkinderen en overkleinkinderen gezond mogen blijven en niks tekort komen.

