Mathoera: “Zolang elke Surinamer niet glimlacht en happy is gaan wij als VHP door”

“We staan vandaag hier met één doel voor ogen. En dat is de belofte die we vier jaar geleden hebben gemaakt, om die te herhalen. De belofte die we vier jaar geleden hebben gemaakt om Suriname te ontwikkelen, herstellen, laten bloeien en groeien staan nu nog steeds overeind”, zei VHP-topper tevens minister van Defensie in Suriname, Krishna Mathoera, vrijdagavond op een partijbijeenkomst in VHP-hoofdkwartier Olifant.

De politica voerde aan dat niet al de doelen die de oranjepartij vier jaren terug heeft gesteld zijn afgerond, waardoor er nog een aantal zaken gedaan moeten worden. Zo zijn er Surinamers die nog wachten op een goed salaris, goede wegen, goede infrastructuur, sociale voorzieningen en rechtszekerheid met betrekking tot hun perceel. Wanneer de VHP een tweede termijn krijgt in 2025, kan zij de gestelde doelen voortzetten en realiseren.

“Zolang niet elke Surinamer het goed heeft, niet glimlacht, niet happy is, gaan wij als VHP door. Vastberaden, vastbesloten om elke Surinamer welzijn en welvaart te geven. Dat is de belofte die de VHP heeft gemaakt aan het volk en zij heeft het vertrouwen gekregen. De VHP heeft die verantwoordelijkheid genomen”, aldus Mathoera aan partijgenoten.

De bewindsvrouw stelde dat de huidige regering onder leiding van de VHP-voorzitter tevens president Chan Santokhi hard heeft gewerkt. “Heel veel is gerealiseerd in de afgelopen periode. Er is geordend, hersteld, teruggegeven, subsidies afgebouwd, bruggen gebouwd, wegen aangelegd, de schuldherschikking en er is een monetaire reserve opgebouwd.

En het is duidelijk dat er vooruitgang is. We kunnen niet ontkennen, niemand in Suriname kan ontkennen dat er vooruitgang is geboekt. In de afgelopen vier jaren hebben we absolute vooruitgang geboekt en de opdracht vandaag is, partijgenoten, om deze vooruitgang vast te houden en uit te bouwen. De vooruitgang vasthouden en zekerheid creëren voor het volk van Suriname”, aldus de politica.

Mathoera benadrukte dat de regering vanaf 2020 ook heel veel tegenslagen heeft gekend, waaronder de Covid-19 pandemie en de impact van oorlogen in het buitenland op de economie van Suriname. Daarnaast zijn er ook gevallen geweest van destabilisatie, protesten en stakingen.

Ook zijn er ook momenten binnen de coalitie geweest waarbij het heel moeilijk was om de eenheid te behouden. De NPS stapte eruit, omdat zij het volgens haar niet konden volhouden aangezien de problemen te groot waren. En ondanks die tegenslagen is het goede werk voortgezet en heeft de VHP leiderschap en daadkracht getoond en is de partij standvastig gebleven. Als aanhouder zal de VHP daarom zeker winnen.