Plafond Hard Rock Cafe Suriname ingestort

Het plafond van het bekende Hard Rock Cafe Suriname, gevestigd in de International Mall of Suriname (IMS), is in het weekend deels ingestort.

In een filmpje dat momenteel via social media rondgaat is de schade goed te zien. Uit de beelden blijkt dat een deel van het plafond los is geraakt en op de bar terecht is gekomen.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Het bedrijf liet zondag weten dat het ‘gesloten is voor renovatie’ en meldde op Facebook: “We streven ernaar de werkzaamheden zo snel en efficiĆ«nt mogelijk af te ronden”, maar geven u graag een exacte update.”