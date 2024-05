Moeder (22) slaat dochter (2) tot bloedens toe omdat ze overal in huis poept

De politie van Santodorp kreeg op vrijdag 3 mei informatie dat een minderjarig kind stelselmatig werd mishandeld door een vrouw en haar man in een woning aan de Poeraiweg in Suriname.

De mishandeling werd in een video vastgelegd die aan de politie werd getoond. Op de beelden is te zien hoe een vrouw een kind zodanig mishandelt, dat het kind op de grond valt. Ook dat de jeugdige een gapende wond aan het linker bovenbeen heeft.

Na de bekomen informatie te hebben uitgewerkt werd de 22-jarige Lowinsa F. op het bovenvemeld adres te Ephraimszegen aangehouden, zijnde de vrouw die het kind in de video slaat.

Het kind Devrissa F. die 2 jaar oud is, werd ook op het adres aangetroffen en herkend als degene die wordt geslagen in de video en verschillende letsels vertoont zoals een gapende wond aan het linker bovenbeen, blaren en littekens van brandwonden over het hele lichaam.

Bij ondervraging verklaarde de moeder dat zij haar dochter uit boosheid had geslagen, omdat ze niet zindelijk is en overal in het huis poept.

De moeder is op zaterdag 4 mei na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter zake zware mishandeling in verzekering gesteld. De stiefvader, die ook medeplichtig is, is vooralsnog voortvluchtig. De politie werkt aan zijn aanhouding.

De 2-jarige is ter observatie opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het onderzoek duurt voort.