No Merxi naar Nederland; welkomstparty 8 mei in Sunrise Rotterdam

De bekende Surinaamse band No Merxi (NMX) vertrekt vandaag vanuit Suriname naar Nederland voor hun NMX Holland Tour 2024. Op woensdag 8 mei is er een speciale welkomstparty in Sunrise aan de Galvanistraat 150 te Rotterdam.

Op deze welkomstparty zijn naast No Merxi diverse andere bands en artiesten van de partij waaronder Passion, The Band, Xqlusiv en Latu. Kaarten zijn hier online te koop.

No Merxi zal gedurende drie weken diverse andere optredens verzorgen. Zo is er op vrijdag 17 mei een speciale clubshow op ADJUMA! Het heetste feestje van Nederland in de Sir Winston Club Rijswijk. Kaarten voor dat feest haal je via adjuma.nl.