Tyrone Spong breekt hand tijdens gevecht maar wint toch in Suriname

PARAMARIBO, 22 dec РTyrone Spong heeft gisteravond zijn hand gebroken in de eerste ronde van het gevecht tegen Ytalo Perea uit Ecuador, maar heeft desondanks de wedstrijd in Suriname gewonnen. Spong won op punten van de Ecuadoraan en is daarom nog steeds de Latino Heavyweight Champion van de WBC én de WBO.

Spong gaf aan Starnieuws toe dat het erg moeilijk is geweest. “Het was een gevecht dat me gaat helpen groeien,” merkt hij op. “Ytalo is een waardige tegenstander, minder had ik ook niet gewild. Maar ik ben nog steeds de kampioen. Als je mijn titel wil, moet je me overtuigend verslaan” aldus Spong.

Over zijn gebroken hand zei hij “Broken hand but no broken balls”: