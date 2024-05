10-jarig jubileum van Newstyle in Paradiso Amsterdam

Op zaterdag 8 juni viert Newstyle uit Para hun 10-jarig jubileum in Nederland. Het evenement vindt plaats in Paradiso, een iconische locatie in Amsterdam, die al tientallen jaren een belangrijke rol speelt in de muziek- en cultuurscene.

Het feit dat Newstyle als eerste band uit Suriname hun jubileum in de iconische Paradiso mag vieren, markeert niet alleen hun eigen mijlpaal, maar ook een historisch moment voor de Surinaamse muziekscene.

De viering werd op 2 mei aangekondigd, waarbij de kaartverkoop op 3 mei om 12:00 van start ging. Binnen één dag waren de super early bird en early bird tickets razendsnel uitverkocht, waardoor meer dan 50% van de beschikbare kaarten al verkocht zijn. Dit toont aan hoezeer fans van Newstyle enthousiast zijn om het 10-jarig bestaan van de band gezamenlijk te vieren.

Het evenement belooft een groot spektakel te worden met niet alleen een optreden van Newstyle, maar ook andere populaire artiesten en acts waaronder Jayh Jawson, Carlos Aaron + live band, Tranga and the Music Lovers, Naomi Faerber, Gowtu’su’burban’, MC Vuure, MC Sidney en DJ Jemaya.

De viering van het 10-jarig jubileum van Newstyle in Paradiso wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Jong Talent Entertainment, Gowtu en MrZonneman, die de Surinaamse muziek en cultuur in Nederland promoten.

Op dit moment zijn alleen nog normale en late kaarten beschikbaar voor het 10-jarig jubileum van Newstyle hier op de website van Paradiso. Meer informatie en updates over het evenement worden geplaatst op de socialmedia-accounts van Jong Talent Entertainment, Gowtu en Mr.Zonneman.”