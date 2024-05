Bollywood zanger Jubin Nautiyal zwaar beveiligd in Suriname

Verschillende politie-eenheden en inlichtingendiensten in Suriname hebben vorig week alles uit de kast getrokken voor de beveiliging van de Indiase Bollywood zanger Jubin Nautiyal, die vanwege zijn wereldtour in Paramaribo was voor een show in NIS.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de Surinaamse politie informatie had ontvangen over een mogelijke aanslag op de artiest en in opperste staat van paraatheid werd gebracht.

Vanaf de aankomst in Suriname werden de artiest en zijn bandleden zwaar beveiligd door speciale eenheden. Tijdens de show op zaterdag 27 april jongstleden waren de veiligheidsdiensten en speciale eenheden opvallend en onopvallend bezig de situatie te monitoren, om een eventuele aanslag op de artiest te voorkomen.

Volgens informatie zou er ook een dreiging in het buitenland zijn geweest, waar de artiest voor zijn komst naar Suriname had opgetreden. Ook daar werd alles in het werk gesteld om zijn veiligheid te garanderen tijdens de show.

Na het optreden vorig weekend is Nautiyal een dag later samen met zijn bandleden onder zware begeleiding via de Johan Adolf Pengel luchthaven vertrokken voor een optreden in Londen. De redactie verneemt dat alles goed en veilig is verlopen.