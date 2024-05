Een politieman, die onder invloed van alcohol verkeerde, is rond middernacht met een Toyota Mark X in een trens beland langs de Magentaweg in Suriname.

De bestuurder raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De ressortpolitie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.