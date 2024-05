Regering voert constructief gesprek met enkele vakbonden in Suriname

Op de vooravond van de Dag van de Arbeid hebben enkele vakbonden positief gereageerd op een uitnodiging van de Surinaamse regering voor een constructief gesprek. Tijdens deze bijeenkomst op dinsdag 30 april is breedvoerig gesproken over de voorbereidingen voor nieuwe onderhandelingen na juli 2024.

Deskundigen van zowel de regering als de vakbeweging, Errol Snijders (Moederbond), Mike Miskin (CLO), Armand Zunder van Ravaksur, Roy Haverkamp, Robert Ameerali en Edmund Neus als adviseurs van Ravaksur, 2 leden van SPB en het Collectief van gewapende machten hebben deelgenomen aan het overleg.

Tijdens het gesprek werd het thema van de aangepaste tarieven van de EBS en koopkrachtversterking besproken. De woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), Armand Zunder, bracht naar voren dat de aangepaste EBS-tarieven niet “dragelijk” zijn voor de samenleving.

President Chandrikapersad Santokhi gaf aan dat er een afbouw van SRD 5,2 miljard nodig is om de druk op de staatsuitgaven te verlichten. Om de samenleving te beschermen zal de regering overstappen naar subjectsubsidie, verdeeld in drie categorieën; verbruikers tot 400 kWh, verbruikers tussen 400-900 kWh en verbruikers boven de 900 kWh.

Deskundigen van het ministerie van Financiën en Planning gaven een presentatie over de huidige financiële situatie van het land. De inflatie bedroeg in 2020 ruim 60%, en voor 2024 wordt deze geprojecteerd tussen 11% en 14%. Het begrotingstekort bedroeg in 2020 18,2%, en voor 2024 wordt dit verwacht op 2,6%. De monetaire reserve is versterkt met 1,4 miljard Amerikaanse dollars (USD), wat aantoont dat Suriname op de goede weg is naar ontwikkeling.

De gesprekken zullen op maandag 6 mei worden voortgezet, waarbij de energietarieven en de voorstellen van de vakbonden aan de regering zullen worden besproken. De regering is vastbesloten om de belangen van de samenleving te behartigen en concrete maatregelen te nemen ter verbetering van arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden kijken uit naar verdere gesprekken en zijn vastbesloten samen te werken aan oplossingen die de rechten en belangen van ambtenaren beschermen en bevorderen. Het staatshoofd waardeert het feit dat partijen, ondanks de vele uitdagingen, door middel van dialoog tot overeenstemming kunnen komen.

“Suriname bevindt zich momenteel in een fase van economische stabilisatie, met een groei van 3 procent. De regering zet zich in om samen met de vakbonden een model te ontwikkelen dat ten goede komt aan de samenleving”, aldus de regeringsleider.