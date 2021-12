Autobestuurster negeert stopteken politie en veroorzaakt aanrijding

Het negeren van een stopteken van de politie, heeft dinsdagmiddag grote gevolgen gehad voor een autobestuurster op de kruising van de Slangenhout- en Van ’t Hogerhuysstraat.

De vrouw veroorzaakte met haar grijs gelakte Toyota Blade een aanrijding met een taxi en raakte gewond. Zij is samen met een baby die in de taxi zat met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Ten tijde van de aanrijding was de politie bezig het verkeer op de kruising te regelen. De bestuurster reed over de Van ’t Hogerhuysstraat richting Industrieweg. Toen zij de kruising naderde, werd het verkeer uit haar rijrichting gestopt en werd het verkeer over de Slangenhoutstraat aangewezen om op te rijden.

De vrouw negeerde het stopteken en werd daarbij aangereden door de taxi die was opgetrokken. Haar voertuig knalde tegen een betonnenpilaar van een verkeerslicht, draaide 90 graden over de weg en kwam deels op het trottoir tot stilstand.

Beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.