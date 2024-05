Pick-up bestuurder rijdt brugleuning kapot

De bestuurder van deze pick-up heeft zaterdagmiddag de leuning van de brug bij Marshalkreek aan de Avobakaweg kapotgereden. Het had een haartje gescheeld of het voertuig was in het water terechtgekomen.

De bestuurder Pedro V. (26) verklaarde dat hij over de Avobakaweg reed, komende vanuit Klaaskreek en gaande richting Kraka. Bij de brug verloor hij de controle over het stuur en botste tegen de leuning.

Volgens de politie is Pedro een buitenlander en in het bezit van een geldig rij-toestemmingsbewijs. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol en bleef ongedeerd.

De pick-up is zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.